Agricoltura. Bgnami (FI): via a interrgazione su pagamenti Agrea

“Per quale motivo Agrea sta ritardando di mesi ed anche anni i pagamenti spettanti a migliaia di agricoltori emiliano romagnoli?”. La richiesta, con un’interrogazione rivolta al governo regionale, arriva da Forza Italia la quale, sollecitata dall'On. Galeazzo Bignami, ha interrogato la Giunta Regionale sui gravi ritardi registrati da Agrea nel versare i contributi dovuti a migliaia di agricoltori emiliano romagnoli. Come noto, Agrea è l’organismo regionale che eroga aiuti, premi e contributi (previsti dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali) al settore agricolo. Contributi che spettano di diritto agli agricoltori che su questi fondi programmano la propria attività di impresa. Bignami denuncia che invece ancor oggi larghissima parte dei contributi relativi a pratiche già presentate ed istruite nel 2018 non sono stati erogati ed in alcuni casi addirittura risultano non liquidate e saldate delle pratiche già approvate nel 2017. Da Forza Italia si interroga quindi l’esecutivo regionale per sapere i motivi per i quali ancor oggi non sono stati versati questi contributi, quale sia l’entità delle mancate assegnazioni e quali siano i tempi necessari per garantire l'erogazione dei fondi. "E' gravissimo che Agrea ritardi i pagamenti per gli agricoltori che pianificano e programmano la propria attività di impresa anche su quei contributi. Sono danari che spettano agli agricoltori i quali stanno subendo gravissimi disagi e danni rilevanti per colpa di una burocrazia incapace di capire i problemi veri di chi opera nel settore" dichiara Bignami. “Già l’agricoltura è gravemente esposta a criticità enormi come i fenomeni climatici sempre più imprevedibili e violenti che devastano interi raccolti. Se poi ci aggiungiamo pure il peso della burocrazia non possiamo poi lamentarci se tanti agricoltori si arrendono. Dovremmo infatti aiutare e agevolare chi opera nell'agricoltura, sostenendoli quotidianamente. Invece la Regione e i suoi burocrati continuano a creare ulteriori problemi al settore. E' inaccettabile. Agrea deve capire che gli agricoltori campano con quel che producono. Forse se i dirigenti di Agrea passassero un po' più di tempo in mezzo ai campi e un po' meno dietro le scrivanie capirebbero che si devono dare una mossa ed elargire questi soldi a chi ne ha diritto, vale a dire a coltivatori, agricoltori, aziende agricole che rischiano di non far quadrare i conti proprio a causa di questi ritardi inaccettabili“.