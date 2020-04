Andrea Pimpini: nuovi eventi #iosuonodacasa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Andrea Pimpini, quasi maggiorenne e già una delle promesse della musica italiana, ultimamente, grazie all’uscita del suo primo disco di inediti “Lacrima” e all’iniziativa #iosuonodacasa , è sulle pagine delle più importanti testate giornalistiche: Sky TG24, Optimagazine, Radio Coop, Rockol.it, ... Il suo percorso inizia nel 2017 quando, in occasione del Romics (Fiera di Roma), canta davanti a migliaia di persone “Tappeto di fragole” per omaggiare la sua band preferita, i Modà Un anno dopo, Andrea presenta il suo primo inedito “Maledetta realtà” al Castle Fondi Music Festival e alla nuova edizione del Romics Il suo brano di maggior successo, però, è “Neve bianca”. La canzone, uscita nel Dicembre del 2018, viene presentata in anteprima su Radio RID96.8 (in tutto il territorio laziale) e promossa da Zoomagazine, Lifestyle Blog e Greater Fool Media (uno dei più grandi Network YouTube in Italia) Nel 2019 si realizza il più grande sogno di Andrea Pimpini: esce il suo primo disco di inediti. L’album contiene 12 brani e, oltre a raccogliere le canzoni pubblicate precedentemente, presenta nuove canzoni Andrea non si ferma e, nonostante l’emergenza Coronavirus e i concerti annullati, cerca di dare il suo contributo appoggiando l’iniziativa #iosuonodacasa Già nelle scorse settimane, sul calendario ufficiale dell’iniziativa, erano stati aggiunti appuntamenti live con Andrea Pimpini. Prossimi live sono previsti per Venerdì 17 e Domenica 19 Aprile. Il cantante non canta in diretta bensì registra dei video col cellulare mentre canta e, nei giorni prestabiliti, li carica sui suoi canali social