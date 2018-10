Ponte di Ognissanti, negozi e centri commerciali aperti il 1°novembre

Un bel ponte quest'anno per il 1°novembre, festività di Ognissanti, visto che il "rosso" sul calendario cade di giovedì. Ma non tutti fanno festa: sono infatti moltissimi i negozi, i centri commerciali e i supermercati aperti in questa giornata.

Ecco i negozi aperti giovedì 1°novembre 2018:

Meraville Shopping Park

Il centro commerciale Meraville di via Tito Carnacini resterà aperto anche il primo Novembre: tutti i negozi e il supermercato dello shopping park saranno dunque aperti come un giorno feriale.

Centro Borgo

Giovedì 1 novembre apertura dalle 10.00 alle 20.00.

Vialarga Centro Commerciale

Giovedì 1 novembre: ipermercato 09.00 - 20.00 | Negozi Galleria 09.30 - 20.00

Centro Navile

Il Centro Commerciale di via Cristoforo Colombo, 7 sarà aperto