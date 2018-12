Manovra, con nuovo congedo si può lavorare fino al parto. Più soldi per asili nido

Ora le future mamme potranno lavorare fino al nono mese di gravidanza, se lo vorranno. È stato infatti approvato un emendamento della Lega alla manovra di bilancio, con il quale viene stabilito che le lavoratrici (con certificato medico) hanno la possibilità di usufruire del congedo obbligatorio nei 5 mesi successivi al parto.

Insomma, chi sta bene non dovrà obbligatoriamente fermarsi uno o due mesi prima del parto. Il nuovo sistema viene proposto come alternativa all'attuale, che impone invece l'obbligo di astensione (di uno o due mesi) prima della nascita del bambino.

Tra le altre misure sul tema famiglia, arriva anche il primo via libera per il congedo parentale "più largo". I neo papà già dal 2019 avranno diritto a cinque giorni di congedo. Uno in più rispetto al 2018.

Aumenta, poi, il bonus per l'iscrizione agli asili nido pubblici o privati. Sale da 1.000 a 1.500 euro annui e viene esteso fino al 2021.