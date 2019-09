A Bologna il più grande raduno nazionale di bulldog inglesi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Una razza canina sempre più amata in Italia e all’estero per la sua dolcezza e la sua simpatia, tanto da far impazzire anche le star di tutto il mondo: dai campioni dello sport come Lewis Hamilton, Valentino Rossi, Zlatan Ibrahimovic, Federico Bernardeschi e David Beckham, fino ai personaggi del mondo dello spettacolo come Heidi Klum, Adele e Adam Sandler, ma anche i VIP italiani come Federica Nargi, Emma Marrone, Francesco Facchinetti e Bruno Vanzan, sono sempre di più gli appassionati di bulldog inglesi. Per raccogliere le migliaia di bulldog-lovers italiani è nato il CABI – Club Amatori Bulldog Inglese, il gruppo fondato su Facebook nel 2014 dall’appassionato giornalista Matteo Gavioli per riunire gli amanti dei “bulli” che conta quasi 7000 adesioni. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 13 ottobre alle 14.30 all’interno degli spazi del Circolo La Fattoria in via Pirandello 6 a Bologna con la 22° edizione del #BulldogDay, una manifestazione totalmente gratuita aperta ad appassionati e curiosi pensata per conoscersi, divertirsi e passare insieme un’indimenticabile giornata all’aria aperta con centinaia di simpatici e giocosi bulldog inglesi. Grazie al patrocinio del Comune di Bologna e al sostegno dei responsabili del Circolo La Fattoria gli organizzatori hanno ottenuto l'autorizzazione per realizzare il mega-raduno nell’attrezzata area dove bulli e appassionati potranno giocare e divertirsi in libertà. L’evento sarà anche l’occasione per raccogliere fondi a favore dei progetti che coinvolgono i numerosi animali da compagnia ospitati dall’Associazione, protagonisti di importanti iniziative sociali e culturali che coinvolgono grandi e piccini di tutta la città, e che necessitano di costanti cure veterinarie e attenzioni. Durante la giornata verranno proposti anche dei divertenti giochi da praticare con gli amici a quattro zampe, che allieteranno il pomeriggio dei partecipanti con esilaranti prove “atletiche” dei bulldog, e una simpatica sfilata di indumenti e accessori “bullosi”. Sono attesi moltissimi esemplari da tutta Italia e da oltre i confini nazionali per una giornata che si annuncia divertente e appassionante. Per iscriversi basta entrare a far parte del gruppo CABI su Facebook a questo link https://www.facebook.com/groups/clubamatoribulldoginglese/ e cliccare “parteciperò” all’interno dell’evento ufficiale cliccando su questo link https://www.facebook.com/events/335799010692644/. Un’iniziativa gratuita aperta a tutti, per passare una giornata all'aria aperta in compagnia di tanti esemplari di bulldog e appassionati cinofili. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà la domenica successiva, il 20 ottobre.

