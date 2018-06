Anteprima videoclip “mi sento in orbita” di Curto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Il Caffè Commercianti di Bologna ospiterà venerdì 8 giugno a partire dalle ore 19.00 – in anteprima assoluta – la proiezione di “Mi sento in orbita”, videoclip del primo singolo estratto dall’album Rive – volume 1 dell’artista Fabio Curto, prodotto e distribuito da Fonoprint. Il video di "Mi sento in orbita" è un omaggio al cinema classico, agli spaghetti Western e ai film Quentin Tarantino. Il cantautore ci invita a salire a bordo di una Ford azzurra del ’53 che sfreccia a tutta velocità tra le dune bianche, accompagnato da personaggi grotteschi.