Assemblea dei soci Round table 7 Bologna

Il giorno 10 maggio presso il Circolo Bononia, sede storica della Round Table 7 Bologna, ha avuto luogo l’assemblea generale dei soci per l’approvazione del bilancio e l’elezione del nuovo Direttivo 2018/2019. Eletto nuovo Presidente il socio Francesco Fotia, bancario, classe 1980. L’associazione Round Table riunisce giovani imprenditori che esercitano diverse professioni o attività lavorative in genere, è apolitica e non religiosa. Si incontra due volte al mese ed è aperta a tutti i ragazzi di età compresa fra i 18 ed i 40 anni, limite di età in cui cessa lo stato di socio attivo. Il Presidente neo eletto invita i giovani lavoratori ad avvicinarsi al mondo associativo, e più in particolare alla Round Table 7 Bologna, per condividere le ricchezze culturali ed il piacere di far parte di un gruppo di lavoratori, professionisti e imprenditori presenti, tramite analoghi club locali, in tutto il mondo. E’ possibile visionare le attività del club seguendo la pagina Facebook, Instagram o il sito www.rt7bologna.com nel quale sono presenti tutti i recapiti istituzionali per mettersi in contatto con l’associazione.