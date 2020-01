Associazioni che ricercano e raccolgono libri in donazione a Bologna e provincia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

oggicambiolibro.it portale dedicato allo scambio di libri usati, ha realizzato un importante progetto rivolto a tutti coloro che hanno intenzione di donare i propri libri per contribuire a sostenere la cultura e a diffondere il valore della lettura. Il progetto ha come obiettivo elencare scuole, biblioteche, centri sociali e associazioni dove è possibile donare libri usati a Bologna e provincia. L’iniziativa consente di mettere in contatto gli enti che accettano donazioni libri usati, con chi vuole regalare i propri libri. L’idea di creare un elenco di organizzazioni di volontariato, è venuta allo staff di oggicambiolibro grazie alle decine di email ricevute da vari utenti, che a causa di traslochi o per mancanza di spazio per i tanti libri e testi di scuola accumulati nel corso degli anni, chiedevano consigli, suggerimenti, informazioni su come liberarsi dei vecchi libri o dove portarli per metterli a disposizione di chi ne ha più bisogno. La maggior parte delle associazioni di Bologna e provincia presenti nel portale oggicambiolibro, si occupano di attività socio educative e servizi di assistenza per minori e famiglie in difficoltà. I libri raccolti da queste organizzazioni di volontariato verranno messi a disposizione della comunità, mediante la creazione di biblioteche sociali come luogo di integrazione, di scambio e stimolo al dibattito culturale.