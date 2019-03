Aura Rolenzetti, ex di Valentino Rossi, picchiata in discoteca: alla sbarra

Si torna a parlare della bella modella bolognese Aura Rolenzetti, ex fiamma di Valentino Rossi, per una notte movimentata in discoteca, dopo la quale è finita in ospedale con contusioni varie. Per l'aggressione è stato additato un personaggio noto della movida della Riviera, che ora dovrà comparire davanti al giudice Monocratico del Tribunale di Rimini, per rispondere delle accuse.

A riportare la vicenda è RiminiToday: secondo la denuncia spiccata della 30enne, sarebbe stata aggredita mentre si trovava in un locale della Riviera, in compagnia di alcuni amici. I fatti risalgono all'estate del 2016. A un certo punto della serata la modella era salita sulla consolle per salutare il Dj quando, all'improvvisto, il presunto aggressore le si sarebbe avvicinato. Tra i due è nata una querelle che sarebbe terminata con l'aggressione della donna, che ha raccontato di essere stata presa a calci e per i capelli. In quel frangente, gli amici della modella erano intervenuti per cercare di sedare la lite, ma il caos era aumentato tanto che erano dovuti intervenire i carabinieri. Riportata la calma, l'ex del Dottore di Tavullia aveva lasciato il locale per poi presentarsi al pronto soccorso, dal quale è uscita con un referto che parlava di contusioni al piede, al ginocchio e al collo con una prognosi di 10 giorni.