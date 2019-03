Due nuove bandiere dell'Europa a Palazzo d'Accurso

Come annunciato nei giorni scorsi dal sindaco di Bologna, Virginio Merola, ieri in cima al Comune hanno sventolato due bandiere dell'Europa che si sono aggiunte, così, a quella che normalmente e' esposta sulla facciata di Palazzo D'Accursio (insieme a quella italiana e a quella cittadina).

Un modo per aderire all'appello lanciato da Romano Prodi, ha spiegato il primo cittadino. Che ora rilancia: sulla Torre dell'orologio due bandiere, una dell'Europa e una dell'Italia, continueranno ad essere visibili in modo permanente. "Da oggi sulla nostra Torre dell'orologio sventoleranno altre due bandiere, una italiana e una europea - scrive Merola su Twitter - perche' siamo italiani, perche' siamo europei".

Merola oggi è anche sceso in piazza, sotto al Nettuno, per l'iniziativa che il Pd ha dedicato all'Europa a al suo vessillo. "In piazza con le bandiere dell'Europa con il sindaco di Lampedusa, Toto' Martello, qui a Bologna- scrive Merola, sempre su Twitter- per un convegno sul Global Compact a cui entrambi parteciperemo domani".