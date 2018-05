"Beard-mania": tutto quello che non sapevate sulla barba, dalle malattie alle curiosità

Fra gli uomini, da qualche tempo, impazza letteralmente la barba-mania e, un po' meno, la baffo-mania. Che sia in stile hipster, corta rifinita, lunghissima e accessoriata (perline, fili, persino glitter e pietre preziose in stile Alberto Vacchi), quello che conta sembra essere avere un bel "beard look" anche a costo di andare dal barbiere una volta a settimana o attrezzarsi di ogni tipo di strumento e lozione pur di essere impeccabili.

Sì, la barba sta agli uomini come il trucco sta alle donne, adesso lo possiamo dire: e godiamoci il momento. Ma proprio come i capelli, anche lei va curata e difesa perchè ci sono tante problematiche e malattie che la possono colpire. A parlarne è la prof. Biancamaria Piraccini, dermatologa e tricologa (qui spiega tutte le problematiche del capello), la quale rivela anche qualche curiosità.

4 cose da sapere sulla barba:

1. Nel maschio, i peli della barba iniziano a diventare progressivamente più grossi e pigmentati alla pubertà, fra i 12 ed i 18 anni. Iniziare a radersi è da sempre considerato segno di aver raggiunto l’età adulta ed è la proceduta cosmetica più comune nel maschio

2. Lo sviluppo della barba non è sempre omogeneo e alcune aree possono rimanere apparentemente glabre per anni, soprattutto ai lati e al di sotto delle labbra.