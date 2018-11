Black Friday, le offerte da non perdere per il "venerdì nero" degli sconti

Ormai lo abbiamo anche noi in Italia il "Black Friday" e quest'anno cade il 23 novembre. Una giornata di sconti sia online che nei negozi che deriva dagli USA, dove è nato 1932 e si colloca sul calendario tra il giorno del Ringraziamento e Natale.

Dove approfittare del Black Friday a Bologna e sul web?

Upper Vintage

Upper Vintage, negozio specializzato in borse di lusso, accessori ed abbigliamento vintage e second hand firmato, raddopia il Black Friday: oltre al 23 novembre anche il 16 sconto del 20% su tutto!

Via Castiglione 62b e via Oleari 4d.

Orari 10-13 16-19!

Giocattoli: Cielo Stellato

"Cielo Stellato", il negozio di giochi e non solo di Corte Galluzzi applica il 30% di sconto alla maggior parte degli articoli venerdì 23 e sabato 24, Venerdì 9:30 - 13:30 / 15:30 - 19:30, Sabato 9:30 - 19:30 orario continuato. Corte de’ Galluzzi 12/A

Artigianella

Venerdì 23 e sabato 24 il 30% su tutti gli articoli del negozio Artigianella: accessori, bigiotteria, minuteria e vintage. Orario continuato dalle 9 alle 19. Corte de' Galluzzi

Amazon

Amazon darà il via agli sconti molto prima del Black Friday ovvero lunedì 19 ottobre e le offerte continueranno per tutta la settimana, fino 26 novembre: giorno del Cyber Monday. QUI la pagina dedicata.

MediaWorld

MediaWorld ha realizzato una sezione nel suo sito web dedicata al Black Friday. Sconti tra il 50 e il 70 % sia on line che nei negozi fisici.

Unieuro

Unieuro ha creato una sezione sulla sua pagina web dedicata alla giornata del 23 novembre. Si potranno acquistare a prezzi vantaggiosi sia smartphone sia elettrodomestici non solo in negozio ma anche on line.