Turismo: Bologna al top tra le mete per una fuga 'fuori stagione'

La voglia di vacanze non passa mai, e nonostante l'estate sia appena terminata, tanti coloro che hanno in programma una 'fuga' fuori stagione di qualche giorno. Dove? Secondo una classifica stilata dal portale momondo.it, la piattaforma digitale per la ricerca di voli e hotel, sono 15 le destinazioni più amate dagli italiani, e tra queste c'è anche Bologna, dove fare un weekend romantico, o all'insegna dell'arte o della buona cucina,

Secondo i dati, quest'anno si registrerà un aumento di ricerche sulle mete domestiche più popolari e si spenderà anche meno rispetto all'anno passato: nove delle città in classifica segnalano una diminuzione dei prezzi medi a notte fino al 25% rispetto allo scorso anno. Sul podio delle destinazioni troviamo Milano, Roma e Ischia. Benché sul podio, quest'anno la capitale cede il posto a Milano, Leggendo la lista di momondo.it, nella top 10 si classificano al quarto, quinto e sesto posto Firenze, Napoli e Venezia.

Bologna, invece, si piazza al 12esimo posto nonostante un aumento dei prezzi del 18%. Non solo, l'Emilia Romagna trionfa tra le altre regioni con 3 destinazioni piazzate nella top te: Riccione, Rimini , e Bellaria-Igea Marina. Seguono la Sicilia, con San Vito Lo Capo e Lampedusa.