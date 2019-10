Bonaccini posta foto in palestra, ironia sui social

Il presidente uscente della Regione Stefano Bonaccini posta sui social una foto mentre fa ginnastica in palestra, scatenando le reazioni nei commenti e incassando alla fina anche un attacco della Lega, al quale il governatore poi finisce per rispondere.

Ma è il cosiddetto popolo del web a dividersi sulla foto in questione, la sessione di una serie di allenamenti ai quali il governatore ricandidato alle elezioni regionali di fine gennaio sta dedicandosi con dovizia, da qualche tempo.

"L'ostentazione del culto del corpo da parte del politico rimanda al vicino passato del fascismo" ammonisce Miranda, mentre Francesca ironizza: "A quando il video in cui va a mietere il grano o si fa la nuotata in piscina?".

In mezzo al fiume di commenti c'è anche chi puntualizza sulla postura e la riuscita dell'esercizio, come Vittoria: "Presidente! Deve spingere un po’ di più il bacino verso verso l’alto, contraendo di più i glutei e il famoso “core”addominale!", mentre Alexis si spinge più in la: "La ammiro presidente. Obiettivamente fino a qualche anno fa era sovrappeso e poco in forma", accompagnato da altri commenti dove si invita il presidente a "spostare le batterie dei carrelli elevatori" o a "potare le piante".

Foto in palestra Bonaccini: la Lega attacca

La discussa foto rimbalza sui profili e alla fine arriva anche dalle parti della Lega, dove il segretario emiliano del Carroccio, Gianluca Vinci scrive: "Questa mattina il governatore Pd Stefano Bonaccini su Facebook ha fatto sfoggio della sua 'improbabile' forma fisica, ci sarebbe piaciuto vederlo al lavoro e magari su temi a noi cari come le disabilità e il lavoro".

Pronta la replica di Bonaccini: "Se lei ritiene che lavorare in media come faccio io (controlli pure) dalle 12 alle 14 ore al giorno spesso comprese le domeniche non sia lavoro è semplicemente un qualunquista".

Foto in palestra e barba rifatta: la sterzata nella comunicazione

Al di là dei commenti e dei battibecchi sui social, è indubbio che da qualche tempo a questa parte la cura della forma (anche fisica), del look e della presenza sui social abbia ricevuto una consistente sterzata.

Complice la scadenza elettorale, il governatore uscente ha messo in mano a una agenzia di comunicazione la sua immagine, con anche evidenti risultati in termini di presenza sui social, ma anche con un outfit più curato: barba rifinita, occhiale a goccia, camicia sbottonata ma non troppo 'cafona'. Un look informale insomma ma senza eccessi, metrosexual quanto basta per essere esteticamente più accattivante. I suoi post sul profilo Facebook riportano però quasi sempre -accanto al look più curato- ritagli di giornale o statement e slogan sulla sua attività come presidente della Giunta Regionale. Ma basterà questo mix per affermarsi alle elezioni?.