Nuova apertura per Burger King: inaugura a San Lazzaro

Sabato 23 novembre aper a San Lazzaro un nuovo Burger King. Il punto vendita si trova in via Emilia 253 e si sviluppa su una superficie di 400 metri quadri, con 144 posti a sedere nella sala interna e 38 nel dehor.

Vari e numerosi i servizi dedicati alla clientela tra cui il wi-fi gratuito e le attività specificamente pensate per le famiglie e i più piccoli, come l’area giochi Playking interattiva con la possibilità di organizzare feste di compleanno, il servizio free refill per le bibite analcoliche e il King Drive per ordinare il menù preferito direttamente dalla propria auto.

L’apertura del ristorante di San Lazzaro di Savena ha generato 20 nuovi posti di lavoro, tutti destinati a giovanissimi con un’età media di circa 26 anni, a cui si aggiungono due manager e un direttore.