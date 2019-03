Canale delle Moline, luminarie in acqua per vederlo anche di notte

Una finestra illuminata anche di notte renderà le passeggiate a Bologna ancora più romantiche. Ne è convinto Matteo Lepore, assessore alla Cultura di Bologna, che, anche se con un filo di ironia, non nasconde uno degli obiettivi del progetto "Il canale di Reno si illumina" che punta alla valorizzazione notturna della 'finestrella di via Piella'.

Passando nel tratto di strada fra via De' Malcontenti e Oberdan, spesso si incontrano comitive di turisti intente a spiare dalla famosa 'finestrella', una vera e propria finestra che si affaccia nell'unico punto in cui il canale Reno emerge e attraversa il centro storico della città.

Un'esperienza possibile, per adesso, solo di giorno. Da qui, l'idea dei Consorzi dei Canali di Reno e Savena di Bologna, che hanno deciso di realizzare un progetto d'illuminazione artificiale in grado di valorizzare la zona anche di notte. Sarà un intervento "non invasivo, quasi pittorico, a bassa intensità di luce, che si avvarrà fondamentalmente del potere riflettente dell'acqua. Una sorta di luce come quella della luna", spiega Carlo De Angelis, presidente del Consorzio della Chiusa di Casalecchio.

I lavori inizieranno a ottobre, quando, durante il periodo di secca, non c'e' acqua e l'inaugurazione sarà a dicembre. Per realizzare il progetto, dal valore di circa 100mila euro, saranno utilizzati i fondi raccolti durante le iniziative organizzate dai Consorzi sul territorio, come visite guidate ed eventi: dalla Notte blu a Effetto blu, a Bologna underground. Oltre alle luci, "per evocare la presenza delle lavandaie" saranno "proiettate immagini temporanee evocative del passato che interagiranno con lo spettatore, con l'obiettivo di condurre l'occhio del visitatore serale su alcuni punti focali in grado di raccontare la storia di questo luogo", conclude l'architetto Giordana Arcesilai, che ha curato il progetto. (Saf/ Dire)