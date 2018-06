Dopo l'open day, capriolandia apre ufficialmente domani 16 giugno e per il weekend ingresso omaggio per tutti.

"Prossimamente ci sarà una navetta per facilitare il trasporto - spiega il proprietario Giacomo Pelliccioni - , inoltre l'ingresso sarà sempre gratuito per chi arriva in bici o a piedi. Chi arriva in macchina pagherà 5 euro".