I 'trucchi' dei militari: così i Carabinieri intrattengono i piccoli pazienti dell’Istituto delle Scienze Neurologiche

L’Arma dei Carabinieri, per "le finalità istituzionali che le sono proprie fin dalla sua fondazione, è attenta a curare e alimentare i rapporti con la popolazione, in particolare con chi vive condizioni di disagio e sofferenza". Per questo motivo, anche quest’anno, il Comando Provinciale Carabinieri di Bologna "ha colto con grande entusiasmo l’opportunità di proseguire l’iniziativa che negli anni scorsi ha suscitato grande interesse nell’opinione pubblica, contribuendo a fare conoscere il Reparto di Pediatria dell’Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, dove sono ricoverati numerosi bambini".

Alle ore 10:00 di giovedì 12 dicembre 2019, una delegazione di Carabinieri si recherà all’Ospedale Bellaria, Padiglione G, Via Altura, 3 a Bologna, dove, in collaborazione con “Bimbo Tu” o.n.l.u.s. – Associazione per i bambini colpiti da malattie del sistema nervoso centrale e/o tumori solidi e “UniSalute”, la Compagnia del Gruppo Unipol specializzata in assistenza sanitaria, giocherà con i bambini ricoverati svelando loro i trucchi del mestiere come, ad esempio, rilevare le impronte digitali. A ciascun bambino sarà consegnato il diploma di “Capitano coraggioso” e i giocattoli offerti da “UniSalute”.