Carnevale: idee per travestimenti semplici, ma di grande effetto!

Siamo in pieno periodo di Carnevale, feste in maschera e sfilate a volonta, ma spesso si ha poco tempo e magari anche zero idee per il travestimento. Ecco tre idee facili, veloci, low cost e divertenti per mascherarsi in poche mosse e non passare inosservati.

1. Grappolo d'Uva

Basta una maglietta nera, un paio o calze o leggings e una ventina di palloncini verdi o viola, a secondo dal vitigno...e poi un metro di panno lenci o feltro di colore verde che servirà per le foglie da usare come colletto (con un semplice nastro o cordoncino con cui cingere il collo) o da mettere in testa, magari incollate a un cerchietto a base larga o a una fascia. I palloncini, una volta gonfiati possono essere attaccari uno ad uno con piccole spille da balia (attenzione a non farli scoppiare!) oppure legati a un unico lungo spago da farsi arrotolare intorno a "V". Ecco fatto!

2. Caramellosi

Un bel sacchettone trasparente, anche qui dei piccoli palloncini tutti colorati (di quelli per fare i gavettoni) e una bella scritta "Jelly Belly" che riprende il logo di caramelle o dolciumi vari...Alternativa salata? Sostituite le caramelle con delle finte patatine o pop corn (adattando il sacchetto con la marca del prodotto): benissimo dei dischetti di feltro, del polistirolo o della carta bianca appallotolata.

3. Simpatici ladri

Jeans neri, lupetto i t-shirt total black, guantini e una cuffia, sempre scurissima. Per completare il look procuratevi dei sacchetti tipo shopper neri sui quali disegnare il simbolo del dollaro o dell'euro, fotocopiare delle banconote e incollarle qui e lì con effetto "volano via".

