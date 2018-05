Casalecchio, Lavori Hera in via Porrettana: possibile interruzione idrica

Sono in corso lavori Hera a Casalecchio, in via Porrettana all'angolo con via Mazzini (vicino al ponte sul Reno). L'Amministrazione comunale fa sapere di essersi attivata per sollecitare l'intervento di ripristino visto l'impatto del cantiere sulla viabilità della zona.

Non essendo presente affioro di acqua sarà necessario ricercare eventuali rotture solo con scavo aperto: "Trattandosi quindi di un lavoro complesso, dalla durata non determinabile a priori e che potrebbe comportare una sospensione della fornitura idrica senza preavviso a molte utenze, l’intervento è stato programmato per lunedì 14 maggio" si legge nella nota Hera.