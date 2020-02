La Bond girl Caterina Murino a Bologna, flash mob per Paolo Palumbo in lotta vs la SLA

"Con Paolo ci conosciamo bene, conosco tutta la sua famiglia. Ci mandiamo messaggi notturni: lui dorme poco, lo stesso capita a me, complici anche gli impegni. Così ci ritagliamo questa finestra per noi". A parlare è Caterina Murino, modella e attrice cinematografica (è stata anche Bond girl a fianco di Daniel Craig in "Casino Royale"), televisiva e teatrale. Il Paolo a cui fa riferimento è Paolo Palumbo, cantante sardo che sul palco dell'ultimo Festival di Sanremo ha portato il suo rap "Io sono Paolo".

Paolo ha 22 anni ed è il più giovane malato di Sla in Europa. "Per me è stato il momento più emozionante- racconta l'attrice, anche lei sarda-. Il suo discorso ha tenuto tutti con il fiato sospeso e le lacrime che sgorgavano, uno schiaffo a questa umanitaà così superficiale. Proprio per la stima che nutro nei suoi confronti, ho pensato di fargli questo regalo".

Il regalo in questione è un flash mob organizzato domani dalle 10 alle 12 in Piazza Maggiore, dove tutti i presenti intoneranno il ritornello della canzone di Palumbo. Il tutto sara' filmato, per permettere a Paolo di "scartare" con calma il suo regalo.

Perchè Bologna? Perche' Caterina Murino in questi giorni e' al Teatro Dehon con "Otto donne e un mistero". In scena con lei anche Anna Galiena, Debora Caprioglio e Paola Gassman. "Inizialmente avevo pensato a un video in cui canticchiavo il ritornello. Poi mi sono detta? Perche' non coinvolgere le amiche sul palco con me in questi giorni? Con il passaparola, il bacino di papabili partecipanti si ampliava sempre piu', tanto che, per fare le cose per bene, abbiamo scelto di coinvolgere i ragazzi del Dams. Francesco e Alberto, due studenti del Dams, ci stanno dando una grossa mano. A questo punto, la speranza e' che con noi ci siano davvero tantissime persone". Non solo, la Murino ha anche rivolto l'invito ai suoi numerosi fans attraverso i propri canali social. (Fonte Agenzia Dire)