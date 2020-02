Caterina Murino in piazza Maggiore | Video

Paolo Palumbo ha 22 anni ed è il più giovane malato di Sla in Europa. la sua conterranea e amica, la bella attrice Caterina Murino, ha pensato di fargli un regalo, mobilitandosi per sensibilizzare sul tema della ricerca per sconfiggere la malattia.

Così stamane la Bond girl, ha radunato fans e amici in piazza Maggiore, per intonare il ritornello della canzone che Palumbo ha presentato allos corso festival di Sanremo.

Si è scelta Bologna come location perchè l'artista sarda in questi giorni è al Teatro Dehon con "Otto donne e un mistero". In scena con lei anche Anna Galiena, Debora Caprioglio e Paola Gassman.