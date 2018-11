Nuovo Centro Meteo, si parte: qui uno dei più grandi supercomputer al mondo

Il nuovo Data centre del Centro Europeo per le previsioni Meteorologiche a medio termine (ECMWF) contribuirà a spingere oltre i limiti le previsioni del tempo, per riuscire a prevedere ancora prima eventi ad alto impatto come tempeste di vento, inondazioni e ondate di calore, e consentire così ai servizi meteorologici e di emergenza nazionali di proteggere meglio vite umane e proprietà in un clima sempre più mutevole.

Il Centro, che ha sede a Reading, nel Regno Unito, ha deciso di trasferire la sua struttura di supercalcolo a Bologna, dove sarà operativa entro la fine del 2020.

Martedì 13 novembre un evento di presentazione segnerà la fine dei complessi lavori preparatori e l’inizio della realizzazione del nuovo impianto dell’ECMWF all’interno del futuro Tecnopolo di Bologna (ex Manifattura Tabacchi), che ospiterà uno dei più grandi supercomputer del mondo.