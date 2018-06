VIDEO | Centro meteo e tecnopolo, il plastico interattivo all'Expo dell'innovazione

Il plastico del nuovo Tecnopolo di Bologna all’interno del quale sorgerà anche il centro Europeo per le previsioni metereologiche è stato presentato durante la 13° edizione di R2B (Research to Business), il salone internazionale dell’innovazione (Bologna, 7 e 8 giugno) organizzato da Regione Emilia-Romagna e Aster, società regionale per l’innovazione e la ricerca industriale