Torna "Ciao Darwin": aperti i casting a Bologna il 25 Gennaio

Sono aperti i casting per partecipare a "Ciao Darwin". Per farlo, inviare una email a d.bonolis@sdl2005.it oppure a c.romagnoli@sdl2005.it con i vostri dati anagrafici, il vostro recapito telefonico ed una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv).