Ambiente, balzo di Bologna nella Top 10 delle città più 'green'

Bologna nella Top 10 delle città più green friendly d'Italia. Uno scenario in chiaroscuro quello delineato dall'ultimo rapporto Ecosistema urbano, redatto da Legambiente e Ambiente Italia, in collaborazione con Il Sole 24 Ore.

Bologna risale la china e scala 12 posizioni, piazzandosi nella decima posizione della classifica nazionale, elaborata tenendo conto di ben 17 parametri ambientali, dalla qualità dell'aria alla sostenibilità degli spostamenti, alla salubrità delle acque.

Secondo il rapporto (leggi qui il report completo) le Due Torri vanno bene rispetto alle altre città per quanto riguarda la mobilità, con oltre il 50 per cento delle peronse che utilizzano mezzi di spostamento a basse o nulle emissioni. Qualche pecca si può però riscontrare sulla qualità dell'aria, mentre cattivi dati continuano a provenire dalle percentuali di raccoltà differenziata, ferma a Bologna al 46,1 per cento.

Capitolo a parte merita l'analisi dei corpi idrici interni. La città metropolitana di Bologna presenta tra le percentuali più alte di corpi sani per quanto riguarda le analisi chimiche, ma del tutto insufficiente inmerito allo stato ecologico di fiumi, laghi e corsi d'acqua.

Campanello d'allarme anche sul rischio idrogeologico: su scala nazionale il 13% delle famiglie italiane vive in aree a rischio idrogeologico mentre a livello provinciale Bologna ha il maggior numero di famiglie esposte (257.477).

Negli indici compresi nel rapporto anche la cosiddetta emergenza abitativa: Bologna in questo caso ottiene una doppia settima posizione, un dato non molto entusiasmante, con 24012 alloggi censiti come sfitti a fronte di 1259 procedure di sfratto incomenti.