Torna l'ispettore Coliandro: in tv le quattro nuove puntate, c'è anche Iva Zanicchi

Torna in tv l'ispettore Coliandro. Da dopodomani su Raidue il primo di quattro nuovi episodi della settima stagione andranno in onda du Raidue alle 21:20. Al primo episodio, 'Yakuza', seguiranno 'Serial killer', 'Vai col liscio' e 'Caccia Grossa'.

Le riprese della nuova stagione sono state effettuate tra aprile e ottobre, con anche un casting in città per ricercare comparse. Non mancano le guest star, come ad esempio Iva Zanicchi, Claudia Gerini e Francesco Pannofino. Come di consueto, a Bologna sale l'attesa febbrile dei fan del poliziotto più irriverente della tv contemporanea, le cui gesta sono dirette dai Manetti Bros.