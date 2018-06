Colibrì cresce in qualità con l’adesione della Casa di cura Toniolo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

La Casa di Cura “Madre Fortunata Toniolo”, un centro di eccellenza nella medicina e chirurgia fondato a Bologna nel 1956, entra nel Consorzio Ospedaliero Colibrì, che rappresenta e associa 18 strutture specializzate in servizi sanitari e socio-sanitari in continua crescita ed espansione regionale. Il “Toniolo” è il nuovo socio effettivo del Gruppo Colibrì. L’alleanza terapeutica, la cura premurosa del paziente considerato come persona e non come patologia e la flessibilità organizzativa sono pilastri del modello assistenziale del “Toniolo” che aderisce a Colibrì per condividere esperienze e prendere parte a nuovi progetti. La Casa di Cura in retta dalla congregazione delle Piccole Suore della Sacra Famiglia, nell’assistenza al paziente mette in campo l’insegnamento lasciato da Suor Lamberta Bonora: Il “Toniolo” nacque “…perché l’ammalato venisse accolto e trattato come persona meritevole di ogni riguardo e di ogni rispetto; fu voluta per offrire a tutti un servizio dignitoso e di alto livello per prestazioni medico-sanitarie. Riportare il Cristo nell’ospedale è riportarlo nella società”. Una realtà con radici profonde che guarda al futuro e vede il Consorzio Colibrì come “aggregatore” di conoscenze, esperienze e opportunità per i soci, per gli stakeholders, il territorio, i cittadini. “Per il Consorzio Colibrì questa adesione segna un passo decisivo nella sua crescita regionale – spiega il presidente Ing. Claudia Sabatini -. Con la casa di Cura “Madre Fortunata Toniolo” condividiamo l’espressione di impegno professionale e di servizio che si esprime tutti i giorni in una presenza “premurosa” accanto al paziente. Accomunano e integrano le due realtà, gli investimenti nella ricerca scientifica e nelle tecnologie più evolute, per garantire ai pazienti risposte, in termini di cure e assistenza, sempre più veloci e soddisfacenti”. La struttura polispecialistica di via Toscana è simbolo di innovazione. Risulta infatti dotata di sale operatorie con attrezzature di ultima generazione. Ma è anche simbolo di umanità con il suo forte messaggio di speranza e dignità per tutti coloro che operano nel mondo della salute, per le famiglie, per i pazienti.

