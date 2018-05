"Tanti auguri nonna Maria": e sono 112!

Una bella segnalazione quella che oggi arriva dal signor Tonino: "Vi scrivo per rendere noto questo lieto evento che oggi rallegra tutta la famiglia allegandovi la foto scattata oggi a pranzo. Nonna Maria è nata a Pordenone il 19 maggio 1906 ma vive a Bologna. Nel 1945 si è sposata con mio nonno Raffaele con il quale ha avuto solo mia madre Alderina!"

"Mio nonno era un militare, mia nonna non ha mai lavorato e si è occupata sempre della casa. Si sono trasferiti in molte città per il lavoro di mio nonno. Nel 1950 è nata mia madre. Sono l'unico nipote perchè mia madre dopo che sono nato io si è subito separata. Spero vogliate farle gli auguri anche voi...!".

"Tanti Auguri nonna Maria!"

E noi glieli facciamo tanto volentieri: "Buon compleanno nonna Maria! Da tutta la redazione di BolognaToday e certamente anche da tutti i nostri lettori!".