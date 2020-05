Covid, L'Italia verso la normalità, Conte: "Il 25 riaprono le palestre, cinema e i teatri il 15 giugno"

Un ritorno alla normalità per l'Italia. Come è noto, dal 18 maggio riapriranno imprese, negozi e ristoranti, ci si potrà muovere più liberamente (nella regione di residenza e senza autocertificazione), si potranno incontrare gli amici, mentre bisgonerà attendere il 15 giugno per palestre, piscine e il 25 per cinema e teatro.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo ha spiegato questa sera in una confernza stampa da Palazzo Chigi: "Affrontantiamo un rischio calcolato nella consapevolezza che la curva epidemiologica potrebbe tornare a salire" quindi prudenza e senso di responsabilità.

"II dati incoraggianti ci confermano che gli sforzi collettivi fin qui fatti hanno prodotto risultati - e rivendica - abbiamo potenziato le strutture ospedaliere con nuovi posti di terapia intensiva e sub intensiva, aumentato tamponi e test e stiamo per sperimentare la app 'Immuni'".

"Le difficoltà e il disagio non spariranno di colpo, penso ai bar, ai ristoranti, agli studi professionali - ha ammeso Conte - dobbiamo correre e far correre l'economia del Paese. Ci dedicheremo a un decreto per le semplificazioni e al Piano Europeo di sostegno per l'emergenza".

Il decreto-legge

Dopo essere stato firmato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il decreto legge sulle riaperture approvato nella notte da Governo e Regioni è stato anche pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 16 maggio.

