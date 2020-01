Coronavirus, la beffa delle mascherine: "Prodotte in Cina, a Wuhan"

Indossare una mascherina è tra le raccomandazioni consigliate dal Ministero della Salute per proteggersi dal Coronavirus, il virus che dalla Cina si sta velocemente espandendo in diversi Paesi. Al momento tutti i casi sospetti segnalati in Italia si sono rivelati negativi ai test per il coronavirus 2019-nCoV, come si legge sul sito del Ministero.

Nonostante ciò, sono tantissimi gli italiani che - come riporta Open - soprattutto a Roma e a Milano vanno alla ricerca delle mascherine per proteggersi ed evitare il contagio. E qui la beffa: sono proprio prodotte a Wuhan, la città dai cui si è diffuso il virus. "Mascherina facciale filtrante, distribuita da Farmac Zabban Spa Calderara di Reno-Bologna; prodotta in Cina, Wuhan".