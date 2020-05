Covid, riprendono messe e celebrazioni: mascherine e volontari in campo. Le linee guida dell'Arcidiocesi di Bologna

Porte differenti per l'entrata e per l'uscita, quando possibile, uscite scaglionate, sospesi lo scambio del segno di pace e la processione dell'offertorio, niente coro o raccolta delle offerte, i foglietti per la messa usati vanno portati via, quelli rimasti sulle panche andranno eliminati, no al libretti dei canti, anche i ministri dovranno indossare la mascherina, come i fedeli. Il celebrante, durante la distribuzione della comunione, indosserà mascherina e guanti.

Al termine di ogni messa tutti i vasi, le ampolline, i microfoni e gli altri oggetti utilizzati dovranno essere disinfettati e riposti in luogo riservato. Proprio sulla sanificazione, la Curia di Bologna raccomanda di usare solo i normali disinfettanti, perche' "l'intervento di sanificazione potrebbe costituire motivo di ammaloramento dei beni conservati nelle chiese". Non dovranno quindi essere toccati quadri, statue e pareti, soprattutto se affrescate, e "non si proceda a interventi di sanificazione senza prima aver interpellato l'ufficio amministrativo dei beni culturali dell'Arcidiocesi".

Sono queste in sintesi le principali regole dettate dall'arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi, per la ripresa delle messe a partire da lunedì prossimo, 18 maggio. Zuppi ha scritto nei giorni scorsi a tutti i sacerdoti, i religiosi e i diaconi della Diocesi dando una serie di indicazioni per la ripresa delle celebrazioni alla presenza dei fedeli, che dovranno anche essere affisse all'ingresso di ogni chiesa.

Bisognerà calcolare la capienza massima del luogo, in base al metro di distanza. E in ogni caso il numero di partecipanti non potrà "mai superare le 200 unità se al chiuso e le 1.000 unità se all'aperto". I posti per i fedeli dovranno essere indicati con appositi segnali, è comunque "buona regola che ciascuno, entrando, si sieda nel posto libero più distante dall'ingresso". In chiesa non possono entrare persone con sintomi influenzali o febbre o chi è stato in contatto con positivi nei giorni precedenti. Dove possibile, prescrive Zuppi, si continuerà con la diffusione via streaming della messa e si potrà aumentare il numero delle celebrazioni se la capienza della chiesa è insufficiente. Per evitare assembramenti fuori e dentro le chiese e per gestire gli accessi, le parrocchie dovranno mettere in campo volontari che accolgano i fedeli e diano loro indicazioni, "favorendo un clima familiare e sicuro" e controllando il flusso e il numero dei partecipanti. All'entrata delle chiese dovrà essere a disposizione il gel per le mani, mentre le acquasantiere dovranno rimanere vuote.

Comunione

Oltre all'obbligo di mascherine guanti, chi la distribuisce dovrà mantenersi comunque a distanza dai fedeli, stando attento a non toccare loro le mani. La comunione dovrà essere consegnata in mano: portandola ai fedeli che rimangono al proprio posto oppure mettendo le persone in fila ma mantenendo le distanze. (dire)

