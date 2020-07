Covid, il chirurgo ginecologo: “Non viene trasmesso per via sessuale, ma valgono le norme della Fase 1”

"Il coronavirus, pur non essendo un virus che viene trasmesso per via sessuale, ha molte analogie col virus a trasmissione sessuale per eccellenza, l’AIDS e determina la necessità di mettere in pratica comportamenti

simili per prevenirne il contagio".

Con il chirurgo ginecologo Ruggero Pulcinella abbiamo parlato di uno dei tanti interrogativi che si pongono in tempi di "convivenza" con il coronavirus: "La possibilità di trovare il covid-19 negli organi sessuali è molto remota, solo due lavori scientifici hanno verificato la presenza nelle secrezioni vaginali e nei testicoli - ma - il rischio di trasmissione per via aerea, attraverso le secrezioni salivari e delle vie aeree superiori, oltre naturalmente ai colpi di tosse e agli starnuti, fanno del bacio, di norma preliminare indispensabile a un rapporto sessuale, un veicolo importante di trasmissione del virus".

Che fare allora per impedire che questo accada?

"Bisogna intanto precisare che, se le indicazioni basate sulle norme di contenimento e di isolamento per prevenire il contagio da coronavirus stabilite nella Fase 1 sono state correttamente rispettate da entrambi i partner e le norme di igiene e di distanziamento sociale sono state rigorosamente osservate, il sesso, se praticato con partner stabili è sicuro e il bacio è il piacevole e irrinunciabile preliminare di sempre", continua Pulcinella "pertanto vale ciò che viene da sempre raccomandato nella prevenzione dell’AIDS:

- praticare il sesso nell’ambito di una coppia stabile (coniugi, fidanzati, conviventi)

- evitare rapporti sessuali con partner sconosciuti o poco conosciuti o comunque dei quali si ignorano le abitudini sessuali

- ricordarsi che il profilattico e la contraccezione orale, pur proteggendo dalla trasmissione di malattie sessualmente trasmesse e da gravidanze indesiderate, non difendono dal Covid-19

- curare attentamente l’igiene personale e la pulizia delle mani prima e dopo un rapporto sessuale aggiungendole alle comuni indicazioni di prevenzione (mascherine e distanziamento sociale) che possono farci diventare a nostra insaputa portatori asintomatici e possibili soggetti infettanti

- se possibile e se si appartiene a categorie a rischio, sottoporsi periodicamente a tamponi e ai test sierologici

Chi è Ruggero Pulcinella

Il Dottor Ruggero Pulcinella, è ex Dirigente Medico U.O. Di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale San Donato Ausl N°8 Arezzo-Regione Toscana e titolare dell'incarico ad alta specializzazione in Chirurgia Endoscopica Ginecologica, professore presso la Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia all'Università di Perugia, visita e opera in strutture sanitarie in Emilia-Romagna e Toscana.

Ha messo anche a disposizione di tutte le donne e operatori sanitari un sito web (isteroscopia.it) con info, video e documentazione aggiornata sull’isteroscopia diagnostica e sulla chirurgia isteroscopica.