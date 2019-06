Letture in vacanza: i 5 libri bolognesi da portare sotto l'ombrellone

Ambientati a Bologna, scritti da bolognesi, ispirati a luoghi, personaggi e vicende legati alla nostra città: ecco una serie di letture da portare in vacanza per non rischiare di sentire la mancanza delle Due Torri, di San Luca e di tutto quello che rappresenta Bologna.

Ecco dunque i 5 lbri da portare sotto l'ombrellone nell'estate 2019

1. "Misteri e manicaretti a Bologna"

La Rossa, la Dotta, la Grassa. Ma non solo. Oggi Bologna è un microcosmo in equilibrio tra il grande centro europeo e la città affezionata alla propria tradizione, dinamica ma senza perdere i suoi riferimenti storici. Tra i portici più lunghi del mondo e FICO, il parco agroalimentare aperto nel 2017. Tra l'Università, cuore pulsante della cultura, e le zone "fuori mura" che racchiudono tesori degni di un turismo in forte ascesa. Una città, tante storie, tanti quartieri e punti di vista diversi. Una stimolante sfida per gli autori di Brividi a Cena, la collana mistery che racconta territori ed enogastronomia. Perchè raccontare Bologna oggi, seguendo le orme di padri nobili da Carlo Lucarelli a Loriano Macchiavelli, passando per Giampiero Rigosi o John Grisham, è anche raccontare una città che non è più solo la patria della cucina godereccia, del miglior modello socioculturale d'Italia o cuore pulsante e produttivo europeo. È anche raccontare una città che, specchiandosi, ha scoperto zone d'ombra e momenti bui con cui fare i conti. Tutto questo è entrato a fare parte di quel suo lato oscuro ed esoterico, pieno di fascino e meta di un turismo sempre più innamorato. A cura di S.Metalli, 12 euro, Edizioni del Loggione