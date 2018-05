Crescentone, lavori per rampa disabili non prima di Ferragosto

Dopo il 15 agosto, una volta conclusa la rassegna "Sotto le stelle del cinema", cominceranno i lavori per la realizzazione delle attese rampe di accesso al Crescentone di piazza Maggiore, a Bologna: si potranno così "abbattere le barriere architettoniche, consentendo alle persone con disabilità motorie di salire sul rettangolo di granito". A fornire la tempistica per l'avvio dell'intervento è il Comune.

Le rampe, dunque, arriveranno in ritardo rispetto agli ultimi auspici formulati dal Comune: l'assessore al Terzo settore, Marco Lombardo, nelle scorse settimane non aveva escluso che gli scivoli potessero arrivare entro giugno. Inoltre, oggi l'amministrazione comunica che le rampe saranno due, mentre in passato si era parlato di tre scivoli. Ma non è l'unica novità che interessa il progetto. La nuova versione è stata approvata dalla Giunta e prevede una spesa complessiva di 30.000 euro.

"Il progetto è stato modificato rispetto alla prima ipotesi, licenziata l'anno scorso- spiega Palazzo D'Accursio- poiché durante la fase esecutiva sono state riscontrate difficoltà operative: non è stato infatti possibile riutilizzare il granito rosa e grigio originale senza alterarlo irreversibilmente". La rampa interna alla pavimentazione "doveva essere realizzata tramite diversi tagli dei basoli originali, motivo per cui in virtù delle segnalazioni della Soprintendenza- continua il Comune- il progetto iniziale è stato sottoposto a modifiche".

Ora, dunque, il progetto prevede la realizzazione di due rampe semicircolari poste a metà dei lati lunghi del Crescentone, che riprenderanno i cromatismi del disegno della pavimentazione storica. I lavori cominceranno alla fine della rassegna "Sotto le stelle del cinema" che però, ricorda il Comune, da sempre è comunque accessibile grazie a rampe provvisorie. (Pam/ Dire)