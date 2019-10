Diabolik, scene bolognesi per il nuovo film con Luca Marinelli e Miriam Leone

Diabolik è arrivato a Bologna. Qui, tra via Marconi e traverse laterali, infatti, questa notte sono state girate alcune scene dell'ultimo film dedicato al ladro più affascinante della storia. Una pellicola ambientata negli anni settanta, a firma dei Manetti Bros.

Ad interpretare l'inafferrabile Diabolik è l'affascinante Luca Marinelli. Al suo fianco c'è Miriam Leone, trasformatasi in una biondissima e sensuale Eva Kant. Co-protagonista, Valerio Mastandrea, che veste i panni dell'ispettore Ginko.

Il centro di Bologna diventa il set di "Diabolik": cambia la viabilità

Le prime scene girate per le strade del centro del capoluogo felsineo sono state questa notte e hanno visto come protagonista la mitica Jaguar del ladro in calzamaglia. Assenti invece le star del film, che faranno la loro comparsa per le strade bolognesi nei prossimi giorni.

In programma c'è un secondo ciack, stanotte, ancora intorno alla centralissima via Marconi, che per l'occasione resterà chiusa al traffico. Ma non solo. Da quanto si vocifera nei prossimi giorni il bel Diabolik e la sua Eva potranno essere avvistati anche in altri luoghi cittadini: dall'Hotel Baglioni all'autostazione, dalla zona Fiera ai mitici colli bolognesi.