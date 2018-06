Lavoro e sfuttamento, il film dei documentaristi bolognesi approda sui canali Rai

Approda in prima serata sui canali Rai il docu-film 'The Harvest', realizzato dal collettivo Smk, il gruppo di registi e videomaker di stanza a Bologna.

Il doppio appuntamento con l'informazione generalista è domenica 17 giugno, dapprima in diretta alle 15 su Rainews24, poi in prima serata all'interno della trasmissione estiva Kilimangiaro - Ogni cosa è illuminata, condotto da Camilla Raznovich.

Il film, girato e prodotto grazie a una campagna di crowdfunding, racconta delle condizioni di quasi schiavitù dei braccianti Sikh dell'agro pontino, dove non è raro assumere sostanze stupefacenti per reggere i forsennati ritmi di lavoro, imposti dai caporali. Alla trasmissione di affiancherà anche Marco Omizzolo, sociologo e responsabile scientifico della coop. “In Migrazione”, che nel 2016 è stato animatore dell’occupazione dei terreni di alcune aziende agricole in provincia di Latina coi braccianti

indiani e dello sciopero del 18 aprile del 2016.