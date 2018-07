Eclissi di Luna: le bellissime foto scattate da voi

Tutti a guardare la luna. E non solo: tutti a fotografarla mentre entra nelle fasi di eclissi regalando un bellissimo spettacolo che si ripete solo ogni secolo. Ieri sera la "Luna di Sangue" l'hanno osservata in tanti, molti erano gli eventi in città organizzati ad hoc.

Fra i nostri "fotografi", che ringraziamo: Sarka Krutova, Scagliarini, Matias Varela, Emanuele Bruno, Franca Franceschi , Matias Varela, Franca Franceschi, Mauro Sacchetti, Francesca Torricelli, Pierpaolo Meconi, Elle Elle, Federica Vecchioni.