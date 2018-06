Spettacoli dal cielo: quest'estate visibili i pianeti maggiori, poi l'eclissi di Luna più lunga del secolo

Siamo fortunati perchè il cielo su Bologna quest'estate ci riserverà interessanti spettacoli da osservare. Come spiega l'astronomo dell'Osservatorio bolognese INAF Sandro Bardelli (che ci ha anche illustrato una delle più importanti scoperte sulla materia dell'Uuniverso da poco divulgata) , «verso la metà dell'estate avremo visibili contemporaneamente (in prima serata) Giove, Saturno e Marte. Giove da Ovest, Saturno da Sud e il rosso Marte che sorgerà da Est».

Ma non finisce qui. Ci sarà infatti un fenomeno imperdibile. Quello di una specialissima eclissi. "Si tratta - spiega ancora Bardelli - dell'eclissi di Luna più lungo del secolo: durerà infatti 103 minuti. Alle 21 del 27 luglio la Luna sorgerà già in ombra e rimarrà eclissata fino alle 23.30, quando vedremo la sua ricomparsa». E queste due occasioni per alzare gli occhi al cielo sono diventati due eventi organizzati dall'Osservatorio di Bologna per guidare i "curiosi" alla scoperta di stelle, satelliti e pianeti: il 12 luglio a Villa Ghigi e il 27 luglio alla Cà Bura.

"In programma due serate, una per riconoscere le stelle e le costellazioni presenti in cielo, utilizzando il raggio di un potente laser come “bacchetta” e una per seguire l’osservazione dell’eclisse totale di Luna con telescopi da campo. Il nostro istituto, oltre a svolgere ricerche scientifiche riconosciute in tutto il mondo e rivolte a conoscere i misteri del cosmo, ha una ventennale tradizione di incontri con il pubblico per divulgare il nostro lavoro - spiega Andrea Comastri, direttore dell’Osservatorio bolognese - Il nostro è un ruolo istituzionale svolto con passione e professionalità, che ci porta ad incontrare scuole e pubblico generico per diffondere non solo i concetti della cultura scientifica, ma anche la bellezza della scienza».