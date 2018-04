Fico Eataly World, il ristorante gourmet chiude e scatena le polemiche

Chiude il primo ristorante dentro Fico Eataly World. A darne notizia è la rubrica 'Cucina' del Corriere della Sera. Il punto gourmet 'Cinque', gestito dallo chef Enrico Bartolini in collaborazione con l'associazione di cuochi stellati 'Le soste', spegne definitivamente i fornelli all'interno del parco agroalimentare. Gli chef adducono motivazioni di carattere economico, alle quali la gestione del parco replica sostenendo di avere altri ristoranti di qualità che continuano ad operare, e che sarebbe bastato altro tempo per sistemare le cose. La notizia è comunque stata occasione per rinfocolare indirettamente le polemiche politiche.

Solo ieri era stata la stessa gestione di Fico a contrattaccare alle accuse mosse dal M5S Bugani in Comune, il quale parlava di addetti in calo nel parco agroalimentare, rispondendo con i dati:"1,2 milioni di visitatori. Solo nell'ultimo weekend, abbiamo registrato circa 30mila presenze".

Oggi invece è il consigliere leghista in comune Umberto Bosco a puntare l'indice, contro il Partito democratico: "Non passano 24 ore dal comunicato stampa che il primo ristoratore annuncia la chiusura dell'attività a soli 5 mesi dall'apertura" chiosa Bosco, che in una nota ricorda come "ora che i nodi vengono al pettine, il Pd continua, dai banchi di Giunta e Consiglio, a fare proclami ottimistici, rimandando la discussione sui necessari correttivi". Poi precisa: "Non ci stiamo a passare per i corvi, nessuno in città ha interesse a far andare male Fico, ma è ora che Farinetti e per la politica prendano atto della realtà. Solo così potremmo salvare il salvabile".