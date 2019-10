Guccini, a sorpresa in via Libia: diventa 'migrante' per 'Note di viaggio'

Sorpresa oggi sotto il ponte di via Libia. Qui è arrivato Francesco Guccini, con Mauro Pagani, per il lancio della copertina dell'album 'Note di viaggio - Venite avanti', la raccolta dei suoi brani più celebri interpretati da grandi artisti della musica italiana e in uscita il prossimo 15 novembre.

La copertina di Note di viaggio per i migranti

Si tratta di una copertina che scuote le coscienze, destinataria di un importante messaggio dedicato alla situazione dei migranti. Un linguaggio grafico che parla di integrazione, che sprona a non restare indifferenti di fronte alla situazione dell'immigrazione. E' questo il significato del barcone in mezzo al mare che ospita a bordo 'migranti' dai volti noti, ovvero quelli di Guccini e dei diversi artisti che interpretano i brani dell'album.

La stessa grafica la ritroviamo su un grande murales, fatto nella notte dal noto street artist Tvboy sotto al ponte di via Libia, luogo caro al 'poeta' emiliano, alle spalle di via Paolo Fabbri, nella sua Cirenaica, dove ha sempre vissuto.

Un'altra opera di street art è spuntata notettempo in città: si tratta di un graffito in via San Vitale, sempre opera di TvBoy, che raffigura Guccini che mostra un cartello con la scritta "Venite avanti", ovvero il sottotitolo dell'album.

Note di viaggio, la nuova raccolta delle canzoni di Guccini più celebri

Note di Viaggio è una raccolta delle più belle canzoni di Francesco Guccini prodotta e arrangiata da Mauro Pagani, storico musicista e produttore al suo fianco per la prima volta.

I brani saranno interpretati da Manuel Agnelli, Malika Ayane, Samuele Bersani, Brunori Sas, Luca Carboni, Carmen Consoli, Elisa, Francesco Gabbani, Ligabue, Giuliano Sangiorgi, Margherita Vicario e Nina Zilli.