Future food Institute: apre allo Ied di Madrid il Future food lab

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Milano, 6 giugno 2018: La rivoluzione della Food Innovation arriva in Spagna con l’apertura ufficiale del Future Food Lab presso lo IED - l’Istituto Europeo di Design, Moda e Arti Visive – di Madrid. Succursale del bolognese Future Food Institue (FFI), il Future Food Lab spagnolo punta a diventare il centro di riferimento per l’innovazione alimentare della Spagna, oggi vero e proprio polo di attrazione per gli investitori e gli innovatori del comparto food (ben 8 i ristoranti tristellati Michelin). “La cucina è il miglior laboratorio di sempre - ha affermato Sara Roversi, fondatrice di FFI, durante la cerimonia d'apertura della struttura – il Future Food Lab di Madrid sarà un vero e proprio parco giochi a carattere formativo per progetti e laboratori legati alle Smart City, all'urban farming, all'analisi dei big data, all'uso della Virtual Reality, alla realtà aumentata e più in generale ai nuovi trend legati al food, composto da designer e innovatori da tutto il mondo”. L’inaugurazione del Future Food Lab, tenutasi alla presenza dell’ambasciatore italiano Stefano Sannino, si è svolta durante la seconda tappa della Food Innovation Global Mission: la missione del Food Innovation Program, che porterà per due mesi 16 ricercatori verso i più importanti food tech hub del mondo. "Vogliamo avere un impatto positivo sulle persone, le industrie e le istituzioni – ha dichiarato Matteo Vignoli, Direttore del Food Innovation Program - vogliamo che siano parte del futuro e proprio per questo motivo abbiamo lavorato per dar vita alla collaborazione tra il Future Food Institute e l’Istituto Europeo di Design”. La missione della delegazione di ricercatori del Food Innovation Program, partita da Bologna lo scorso 12 maggio, toccherà altri 9 Pesi, ecco di seguito il calendario delle prossime tappe: · 19/05 - 24/05 Berlino (Germania) · 26/05 - 31/05 New York (USA) · 26/05 - 31/05 Toronto (Canada) · 31/05 - 12/06 San Francisco (USA) · 13/06 - 21/06 Hong Kong (Hong Kong) · 13/06 - 21/06 Tokyo (Giappone) · 22/06 - 01/07 Shanghai (Cina) · 02/07 - 09/07 Mumbai (India) · 02/07 - 09/07 Bangkok (Thailandia)