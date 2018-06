Cremeria Cavour, per i 10 anni di attività un nuovo nome e gelato gratis

Una giornata speciale quella di oggi per la Cremeria Cavour, la gelateria che per i suoi dieci anni di attività festeggia cambiando nome e logo, ma mantenendo persone e ricette invariate: i titolari sono sempre i fratelli Alessandro e Stefano Boltim e la qualità del gelato la stessa di sempre, anzi, in aggiunta anche qualche novità.

«Oggi pomeriggio una cestina di gelato gratis per tutti e attività per i bambini»

«Oggi vogliamo festeggiare così, deliziando tutti quelli che amano il nostro gelato. Dalle 13.30 alle 20.00 in regalo per chi verrà da noi una cestina di gelato media - spiega Alessandro Boltim - palloncini e truccabimbi per divertire i più piccoli e dalle 16.30 animazione sotto i Portici con la Leoscienza». Inoltre ci sono "Cinque gusti in cerca di nome" e un piccolo contest per battezzare delle ricette storiche che, come per la cremeria, avranno una nuova etichetta pur restando gli stessi.

L'avventura "golosa" di Alessandro e Stefano è nata nel 2005, quando dalla gestione di una piccola stazione di servizio sempre qui a Bologna, hanno deciso di buttarsi in un settore che desse spazio a fantasia e creatività, scegliendo da sè le migliori materie prime: «Con il gelato si materializzano i nostri sogni e non smettiamo mai di sperimentare. Fra le prossime novità l'Ortodelizia, un mangia e bevi composto da un mix di verdura fatta a sorbetto».

Un'altro grande amore di questi due soci-fratelli è proprio la loro piazza ed anche per questo che il nuovo nome della cremeria la richiama: «Il nostro giardino grazie alla cittadinanza attiva, alla collaborazione con l'Arma dei Carabinieri è diventato sempre più bello e sicuro - racconta Alessandro - c'è sinergia con chi vive qui e nel tempo, anche grazie al passaggio di persone dato dalla nostra attività, le cose sono decisamente migliorate».