George Clooney in città per girare una serie TV: caccia al set

L'amatissimo attore hollywoodiano George Clooney continua a frequentare il nostro paese: e stavolta è la volta di Bologna. E' tutto per lui infatti il set della serie televisiva "Io sono Impostore" allestito per le riprese di oggi e domani sotto le Due Torri. Il "sotto le Due Torri" non è però un'indicazione precisa: resta ancora segreta la location su cui si accenderanno i riflettori.

La serie prodotta da una collaborazione Netflix-Mediaset è dedicata alla vita dell'imprenditore Alessandro Proto, coautore dell'omnimo libro "Io sono l’impostore" dove racconta la sua carriera che proprio con George Clooney aveva un collegamento imporante visto che è legata alla compravendita di ville sul Lago di Como.