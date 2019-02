Un ippopotamo in giardino, carabinieri forestali a casa di Gianluca Vacchi

Un ippopotamo in giardino. E' l'ultimo azzardo dell'istrionico 'lifestyle' di Gianluca Vacchi, il milionario bolognese 51enne noto per le sue eccentricità, pubblicizzate e virali sui social. In questo video Vacchi si mostra dare da mangiare alcune mele rosse a un ippopotamo, a prima vista addestrato al gesto, chiamato 'Pippo'. "Se Pippo continua a crescere in questo modo toccherà chiedere un prestito" scherza ironico sul suo profilo Instagram, nella sequenza pubblicata diversi giorni fa e che da allora ha ricevuto oltre 5 milioni di visualizzazioni.

Lo scherzo non è però passato inosservato al nucleo dei carabinieri forestali di Bologna, che ieri ha inviato una pattuglia proprio nella tenuta Vacchi, a Castenaso. Infatti, secondo leggi nazionali e internazionali, l'ippopotamo è classificato come animale pericoloso, come specie a rischio e come fauna esotica.

I militari non hanno trovato l'animale nel giardino, e la versione riferita sarebbe quella di una visita da parte di un conoscente circense di Vacchi, che avrebbe prestato l'animale per la divertente clip. Ad ogni modo è stata aperta una indagine per ricostruire esattamente la dinamica della vicenda. La detenzione di specie pericolose è infatti un illecito amministrativo, passibile di una multa che può arrivare a 150mila euro.