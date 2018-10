Morte Giuseppe Fanin, Persiceto ricorda il sindacalista-eroe

In occasione del 70° anniversario dalla morte di Giuseppe Fanin, il Comune di Persiceto e la Diocesi di Bologna pomuovono una serie di inziative dedicate alla memoria del giovane sindacalista persicetano. Sabato 3 novembre alle ore 10 al Teatro Comunale si terrà l’incontro aperto alla cittadinanza “Lavoro giusto, lavoro buono” con Monsignor Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Marco Mescolini, attuale Procuratore capo di Reggio Emilia e pm del processo "Aemilia". Alle ore 21, al Teatro Fanin, sarà proiettato in anteprima il film dedicato a Giuseppe Fanin “I migliori anni della nostra vita” . Domenica 4 novembre alle ore 17 presso la Chiesa di San Giacomo di Lorenzatico si terrà la Messa presieduta da Monsignor Matteo Maria Zuppi Arcivescovo di Bologna cui seguirà l’inaugurazione della mostra permanente dedicata al sindacalista persicetano. Alle ore 19.30 si terrà poi il concerto del gruppo “Maddalen’s Brothers”.

70° anniversario dalla morte di Giuseppe Fanin

Chi era Giuseppe Fanin?

Giuseppe Fanin, nato a Lorenzatico di Persiceto nel 1924, partecipò sempre attivamente alla vita associativa degli universitari cattolici e dei lavoratori cristiani bolognesi. Per la corrente sindacale cristiana, s'interessò in particolare dei contratti agrari, mettendo a punto una particolare forma di compartecipazione. Più volte minacciato e diffidato dal continuare nel suo impegno sindacale, la sera del 4 novembre 1948, a soli 24 anni, mentre rincasava su via Biancolina venne aggredito e ucciso a colpi di sbarra da tre braccianti della fazione avversa. Per l’eroicità dimostrata da Giuseppe Fanin nella sua breve vita, la Chiesa Cattolica ha avviato dal 1998 al 2003 una causa di beatificazione che è poi stata convalidata il 20 maggio 2005.

Le celebrazioni in occasione del 70° anniversario dalla morte

In occasione del 4 novembre 2018, 70° anniversario dalla morte di Giuseppe Fanin, il Comune di Persiceto e la Diocesi di Bologna promuovono una serie di iniziative in ricordo del giovane sindacalista e del suo operato nel mondo del lavoro. Dopo l’incontro riservato alle scuole dal titolo “Legalità e nuovi lavori fra tradizione e attualità: l’impegno di Giuseppe Fanin” che si è svolto venerdì 27 ottobre, sabato 3 novembre alle ore 10 al Teatro Comunale (corso Italia 72) si terrà l’incontro con i rappresentanti del mondo del lavoro “Lavoro giusto, lavoro buono”, con Monsignor Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Marco Mescolini, attuale Procuratore capo di Reggio Emilia e pm del processo "Aemilia". Modererà Giorgio Tonelli, giornalista Rai. Aprirà l’incontro il sindaco Lorenzo Pellegatti con un saluto istituzionale.

Sempre sabato 3 novembre, alle ore 21, al Teatro Fanin (piazza Garibaldi), sarà proiettato in anteprima il film dedicato a Giuseppe Fanin “I migliori anni della nostra vita”. Il film è stato realizzato dalla Commissione Diocesana per la Pastorale Sociale e del Lavoro. Al termine della proiezione il gruppo musicale “Maddalen’s Brothers” eseguirà il brano musicale dedicato “L’una e cinquanta”. Nel Foyer del Teatro saranno esposti gli elaborati delle Scuole Elementari. L’ingresso è libero e gratuito.

Domenica 4 novembre alle ore 17 presso la Chiesa di San Giacomo di Lorenzatico si terrà la Messa presieduta da Monsignor Matteo Maria Zuppi Arcivescovo di Bologna cui seguirà l’inaugurazione della Mostra permanente dedicata al sindacalista persicetano e un rinfresco offerto dal Circolo MCL “G. Fanin” di Lorenzatico. Sarà inoltre allestito uno stand di Poste Italiane dove verrà eseguito un annullo filatelico speciale dedicato al 70° dalla morte di Fanin. Alle ore 19.30, presso la Chiesa di San Giacomo di Lorenzatico si terrà poi il concerto del gruppo “Maddalen’s Brothers”.

Per informazioni dettagliate: csgg3@chiesadibologna.it o 051.6480777.