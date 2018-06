Gomorra 4, si gira anche a Bologna: riprese in Bolognina

Tre giorni di riprese in Bolognina per la quarta stagione di Gomorra. La produzione infatti ha scelto la zona tra il mercato Albani, via Zampieri, via Niccolò dall'Arca e via Matteotti per girare alcune scene dell'attesa quarta stagione, la cui uscita è prevista per la primavera 2019. Subito si è scatenata sui social la caccia al set cinematografico, mentre Marco Lisei ne approfitta per rivolgere un commento sferzante: 'Napoli era troppo pulita e sicura per girare Gomorra... hanno quindi optato per la Bolognina... non hanno neppure fatto fatica a montare le scenografie... comparse come se piovessero".