Via Saliceto: un giardino in memoria di Guido Zamboni

L'area verde adiacente al Centro Montanari in via Saliceto a Bologna, sarà intitolata all'artista dialettale Guido Zamboni.

L'appuntamento è domani mattina, 5 luglio, alle 12,30: evento al quale parteciperà anche l'assessore Virginia Gieri, presidente della Commissione consultiva per la denominazione delle vie cittadine. Da domani quindi, lo spazio verde si chiamerà 'Giardino Guido Zamboni'.