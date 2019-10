Costumi e maschere di ogni epoca, il “tesoretto” dell’Antoniano condiviso per Halloween

Monica Mulazzani custodisce un luogo magico fatto di capi d'abbigliamento unici, costumi di ogni genere ed epoca, accessori originali e tanti capi di scena dall'effetto sorprendente. E' il "patrimonio" dell'Antoniano e per Halloween apre le sue porte per offrire travestimenti macabri e maschere raccapriccianti da primo premio.

"Abbiamo una vasta scelta e da qualche tempo c'è la possibilità di noleggiare il proprio costume di Halloween o di Carnevale - spiega Monica Mulazzani, che fa anche da consulente per questo servizio - basta telefonare per chiedere delle informazioni su disponibilità, esigenze e taglie e poi venire qui fra nei giorni feriali dalle 10 alle 18.30 per cercare, provare, scegliere".

Quanto costa un abito a noleggio e quanto lo si puà tenere? "I costi partono dai 20 euro e ci si veste di tutto punto fino ai dettagli. Del lavaggio post-utilizzo poi ce ne occupiamo noi e i tempi includono il giorno del ritiro, quello dell'utilizzo e poi quello della consegna, dunque tutto senza fretta...". A questo punto non resta che scegliere il party mascherato al quale partecipare e vincere il primo premio!

Halloween anche a tavola e non sono solo dolcetti, ma anche leccornie dall'aperitivo al dessert: ecco qualche ricetta "mostruosa" da sfornare e decorare per la sera del 31 ottobre 2019.