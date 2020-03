Il freefitness sta a casa

Evento senza precedenti!

Il FreeFitness che da due anni unisce gli sportivi di Bologna sotto i colori della maglia giallo fluo, oggi non abbandona i bolognesi e trasmette un allenamento completamente gratuito in diretta sui canali social!

Il FreeFitness nasce 2 anni fa a Bologna da un gruppo di ragazzi giovani e intraprendenti che hanno deciso di allenare chiunque abbia voglia di rimanere in forma sotto il motto de "il benessere non ha prezzo" a costo zero.

Oggi si allarga anche a Napoli e Barcellona e tutti insieme ci aiuteranno in questo periodo così difficile a stare in forma da casa, nel rispetto delle regole e della sicurezza!